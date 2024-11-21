Dolar
34.54
Euro
36.18
Altın
2,669.71
ETH/USDT
3,366.80
BTC/USDT
98,080.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Esenyurt'ta "Son Kale Aile" konulu konferans düzenlendi

Esenyurt'ta aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim tarafından "Son Kale Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

Emrah Altunkaya  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Esenyurt'ta "Son Kale Aile" konulu konferans düzenlendi Fotoğraf: Emrah Altunkaya/AA

İstanbul

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Esenyurt temsilciliğince, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan İMH Esenyurt Başkanı Hilmi Kaya, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun önemine değindi.

Saliha Erdim ise konuşmasında aile içi değerlerden bugünün ebeveyn-çocuk ilişkisine, ailede eşler arasındaki sevgi bağının güçlü tutulmasından, ailede maneviyata kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun ilgi gösterilen ve yaklaşık 1500 kişinin katıldığı program, düzenlenen kermes ile son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM kararı Resmi Gazete'de
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Antalya Valiliğinden yağış uyarısı
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi

Benzer haberler

Esenyurt'ta "Son Kale Aile" konulu konferans düzenlendi

Esenyurt'ta "Son Kale Aile" konulu konferans düzenlendi

Polisin havalimanındaki "altın operasyonunda" kaçakçıların yöntemi deşifre oldu

İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li iki ilçe yöneticisi tutuklandı

Esenyurt'ta tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
"Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı

"Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet