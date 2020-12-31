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Esenyurt'ta kaçak alkol imalathanesine operasyon

Esenyurt'ta kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye düzenlenen operasyonda kullanıma hazır çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Halis Akyıldız   | 31.12.2020
Esenyurt'ta kaçak alkol imalathanesine operasyon

Istanbul

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir dairede kaçak alkol üretilmesi ihbarı üzerine baskın düzenledi.

Kaçak imalathane olarak kullanılan dairede yapılan aramada, kullanıma hazır çok sayıda alkol şişesi, alkol yapımında kullanılan ürünler ve etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kaçak imalathanedeki incelemesi sürüyor.

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