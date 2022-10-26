Dolar
18.61
Euro
18.65
Altın
1,669.30
ETH/USDT
1,538.90
BTC/USDT
20,669.00
BIST 100
3,976.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

Emrah Gökmen   | 26.10.2022
İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sahte pasaport ile vize yaparak ülkede bulunan yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkışını sağlayan, farklı ülkelerde bulunan kişilerle sosyal medyadan irtibata geçerek sahte pasaport üretimi yapan şüpheliler belirlendi.

Polisler, şüphelilerin sosyal medya uygulamasında bulunan bir grubun yurt dışında yaşayan kişilerle iletişime geçerek istenilen ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıklarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin 200 ila 500 dolar karşılığı hazırladığı pasaport ve kimlikleri, alıcılar için mor ışıkta video çekip orijinal olduğuna ikna ettikleri ve güven sağladıkları tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık fiziki takip sonrasında Fatih'te belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 135 pasaport ile farklı ülkelere ait 27, kimlik bilgisi alanı boş 200 pasaport ele geçirildi.

Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 101 kimlik kartının yanı sıra 280 boş kimlik kartı ile üzerinde kimlik bilgileri yazılı olan farklı ülkelere ait 242 pasaport yaprağı ele geçirildi.

Belirtilen adreste, sahte pasaport yapımında kullanılacak farklı ülkelere ait çok sayıda pasaport yaprağı ile kapağı, bazı materyaller, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 avro ile 3 bin 870 lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi adliyede
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
DSİ'nin araç filosuna 60 kamyon daha eklendi

Benzer haberler

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi adliyede

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da FETÖ şüphelisi 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ şüphelisi 18 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 63 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 63 zanlı yakalandı
İstanbul'da trafik kazalarında 10 yılda 3 bin 720 kişi öldü, 227 bini aşkın kişi yaralandı

İstanbul'da trafik kazalarında 10 yılda 3 bin 720 kişi öldü, 227 bini aşkın kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet