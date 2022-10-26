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DSİ'nin araç filosuna 60 kamyon daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) araç parkına dahil edilen 60 müteharrik karoserli kamyonun teslimi dolayısıyla DSİ Etlik tesislerinde düzenlenen törene katıldı.

Mustafa Çalkaya   | 26.10.2022
DSİ'nin araç filosuna 60 kamyon daha eklendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) araç parkına dahil edilen 60 müteharrik karoserli kamyonun teslimi dolayısıyla DSİ Etlik tesislerinde düzenlenen törene katıldı.

Buradaki konuşmasında DSİ'nin görev alanlarına ilişkin bilgi veren Kirişci, kurumun sahadaki çalışmaları için iş makinelerin önemli olduğunu ifade etti.

Suyun planlı kullanımının önemine dikkati çeken Bakan Kirişci, "Biz su fakiri değiliz ama su zengini de değiliz. Suyun bilinçli tüketimi çok önemli. Burada en büyük tüketici tarımın kendisi olduğu için bu alanda çok ciddi bir çalışma yapıyor olmamız gerekiyor. Bakanlığımızın ilgili birimleri buna ilişkin hem stratejik planları hem erken uyarı sistemleri hem de bizim yapmamız gereken üretime dair suyu esas alan planlamaları oluşturuyor. Bu çalışmalar tamamlandığında inşallah vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Suyun felakete dönüşebildiğine işaret eden Kirişci, "Bakanlık olarak taşkın öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalarımızı gençleştirdiğimiz makine parkımızla daha etkili ve verimli bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, açılış konuşmalarının ardından teslimi yapılan kamyonları inceledi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca da planlanan alımlarla DSİ'nin makine parkının gençleşmeye devam edeceğini dile getirdi.

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