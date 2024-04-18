Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede dün başlayan yangın söndürüldü.
İstanbul
Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanedeki yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.
Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye görevlileri bir süre soğutma işlemi yaptı.
Yangın nedeniyle imalathanede zaman zaman patlama sesleri duyulmuş, bitişikteki iş yerleri de tedbir amacıyla faaliyetlerini durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.