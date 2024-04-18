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Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede dün başlayan yangın söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanedeki yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. İtfaiye görevlileri bir süre soğutma işlemi yaptı.

Yangın nedeniyle imalathanede zaman zaman patlama sesleri duyulmuş, bitişikteki iş yerleri de tedbir amacıyla faaliyetlerini durdurmuştu.

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