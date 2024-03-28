Dolar
32.33
Euro
34.87
Altın
2,221.09
ETH/USDT
3,569.70
BTC/USDT
70,732.00
BIST 100
9,079.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

BM: Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin 2 Filistinli sivili öldürdüğüne ve cesetlerini kuma gömdüğüne ilişkin görüntülerin soruşturulması gerektiğini belirterek "Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
BM: Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İki Filistinli sivilin öldürüldüğüne ve cesetlerinin kuma gömüldüğüne ilişkin görüntüleri gördüklerini aktaran Dujarric, "Tabii görüntüleri teyit edemiyoruz ancak şoke edici bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, görüntülerin en başından beri BM'nin ifade ettiği "Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı." görüşünü destekler nitelikte olduğunu vurgulayarak olayın kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Al Jazeera kanalında yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan 2 Filistinliyi, ateş açarak öldürmesi yer alıyor.

Haberde, İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi buldozerlerle sürüklediği ve cesetlerini kuma gömdüğü bildirilmişti.

Üye ülkeler, UAD kararlarına uymak zorunda

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya ilişkin yayımladığı ilave tedbir kararları hakkında ise Dujarric, mahkemenin bağımsız olduğunu anımsattı.

Dujarric, "Tüm üye ülkelerin, UAD'nin kararlarına uymak ve uygulamak zorunda olduğuna inanıyoruz." dedi.

UAD yeni yayımladığı ilave tedbir kararlarında, İsrail'in temel hizmetlerin sağlanması için gerekli adımları atması ve Filistinli sivillere yönelik hak ihlali teşkil edecek eylemleri gerçekleştirmemesi gerektiğine hükmetmişti.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Nderitu: Gazze'de çatışmaların hemen bitmesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes kararını desteklerken bölgedeki çatışmaların hemen bitmesi gerektiğini belirtti.

Nderitu, yazılı açıklamasında, BMGK'nin "derhal ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını" talep eden 25 Mart tarihli kararının acilen uygulanması çağrısında bulunarak "Bu savaşın, beraberinde getirdiği acılarla birlikte, hemen bitmesi gerekiyor. İnsani erişimin engellenmesinden, nefret söyleminden, insanlık dışı ve kışkırtıcı dilden sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BMGK kararının tam olarak uygulanması yönündeki çağrısını yineleyen Nderitu, BM'nin, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için ortaya koyduğu sayısız çabaya dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından belirtilen ve Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin asla soyut bir fikir olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Nderitu, "Gazze'de çatışmaların hemen bitmesi gerekiyor. Karşılıklı acının kabul edilmesi lazım ve böyle bir arzu, sadece karşı tarafı dinlemeye istekli olduğunuzda değil, aynı zamanda temel haklara eşit saygı gösterme konusunda da istekli olduğunuzda gerçeğe dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları binlerce kişi tarafından protesto edildi
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Bakan Uraloğlu: İstanbul depremine karşı ulaştırma yapılarıyla ilgili önlemlerimizi aldık
Bakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Benzer haberler

BM: Haiti'de yaklaşık 200 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

BM: Haiti'de yaklaşık 200 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

BM: Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı

BM: Gazze'de siviller için güvenli hiçbir yer kalmadı
ABD, görüşmeler yapılmadan İsrail'in Refah'a saldırmasını beklemiyor

ABD, görüşmeler yapılmadan İsrail'in Refah'a saldırmasını beklemiyor
İran lideri Hamaney, Filistin İslami Cihad Hareketi lideri ile Gazze'deki durumu görüştü

İran lideri Hamaney, Filistin İslami Cihad Hareketi lideri ile Gazze'deki durumu görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet