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İstanbul Esenyurt’ta bir imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor
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Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

İbrahim Halil Aktürk, Sude Parlak  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Esenyurt'ta kapı üretilen imalathanede çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - AA

İstanbul

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kapı üretimi yapılan tek katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle imalathanede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle imalathanede ara ara patlama sesleri duyuluyor.

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