Euro
8.13
Dolar
6.94
BIST 100
1,180.66
Altın
1,928.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren kişilerin anneanne ve 8 yaşındaki torunu olduğu öğrenildi.

Zeynep Rakipoğlu,İbrahim Halil Aktürk   | 28.07.2020
Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

Istanbul

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında anneanne ve 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 226. Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı giriş katında, 8 yaşındaki Ela Şerimen ve İzmir'den ziyarete gelen anneannesi, hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ela Şerimen'in annesi ve kardeşinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin anneanne ve torununu, evden çıkmaya çalışırken binanın girişinde bulduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık açıklaması

Esenyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Atatürk Mahallesi 226. Sokak No:24'te bulunan 5 katlı binanın giriş katında saat 08.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktığı belirtildi. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti

Benzer haberler

Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur'daki orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi

İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı

İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı
Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Safranbolu'da tarihi konakta yangın
Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor