Emekli büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin yakın tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, emekli büyükelçi Bilal Şimşir'in cenazesi Ankara'da defnedildi.
Ankara
Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden, emekli büyükelçi Şimşir için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Şimşir'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen katıldı.
Şimşir'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dışişleri Bakanlığında 1960-1998 yılları arasında farklı görevlerde bulunan Şimşir'in, yakın tarih üzerine 52 ciltlik araştırma kitabı ile 160 kadar makalesi bulunuyor.
Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden Şimşir'in hayatı, kurumun "Yaşayan Tarih" belgesel serisinde de yayımlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.