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Kültür

Edirne'de yapay zeka destekli hazırlanan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğince (EFOD) fotoğraf işleme programları ve yapay zeka kullanarak hazırlanan "Dijital Hayaller" fotoğraf sergisi açıldı.

Gökhan Zobar  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Edirne'de yapay zeka destekli hazırlanan fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Enver Şengül Fotoğraf Atölyesi tarafından hazırlanan sergide 10 fotoğrafçı, serbest temalı atölye kapsamında fotoğraf işleme programları ve yapay zekadan faydalanarak hayallerindeki fotoğrafları ortaya çıkardı.

Ankara, Bursa, Erzurum, Mersin, Eskişehir gibi Türkiye'nin farklı kentlerinden fotoğrafçıların oluşturduğu sergide yer alan 40 eser, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, ETSO Başkanı Sezai Irmak ve davetliler katıldı.

Sergi, 5 gün boyunca gezilebilecek.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitici yönü yüksek bir sergi hazırlandığını söyledi.

Atölye katılımcılarının kapsamlı bir eğitim aldığını belirten İyiiz, "Atölyede güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Bazı konular derinlemesine işlendi." dedi.

Atölye sorumlusu Şengül ise fotoğraf tekniklerini kullanarak farklı bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Edirne'deki sanat ve fotoğraf yaşamına katkı vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Şengül, şunları kaydetti:

"Hayal gücünü kullanarak deneysel bir sergi oluşturduk. Fotoğraf işleme programlarını ve yapay zekayı devreye soktuk. Ulusal çapta bir sergi hazırladık, pek çok ilden 10 arkadaşımız atölyeye katıldı. Atölye çalışmasında doğrudan fotoğrafı değil de fotoğraf teknikleri ve yapay zekayı kullanarak nasıl fotoğraf üretilebileceğini anlattık. Yapay zeka artık çok önemli bir hale geldi. Biz de çalışmalarımızda yapay zeka kullandık."

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