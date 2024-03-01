Dolar
31.36
Euro
33.96
Altın
2,050.32
ETH/USDT
3,450.10
BTC/USDT
62,057.00
BIST 100
9,124.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'da halk buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray’da AK Parti Teşkilatının düzenlediği programda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen konferansta konuşuyor.
logo
Kültür

Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu sürüyor

Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da bulunduğu, kent savunmasında önemli yeri olan Kıyık Tabya'da restorasyon devam ediyor.

Salih Baran  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu sürüyor

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tabyada incelemede bulundu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

Restorasyonun 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanması planlanıyor.

Kıyık Tabya ve Edirne müdafii Şükrü Paşa hakkında

Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları sırasında kentin savunulması için buradaki 35'e yakın tabyadan şehir merkezine en yakın mesafedeki Kıyık Tabya, 1867-1871 yılları arasında inşa edildi. Tabya, Edirne'nin savunmasında önemli rol oynadı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik kısmı Şükrü Paşa Anıt alanı, 1200 metrekarelik kapalı alanı, nizamiye, koğuş, karargah, menfez yapıları, topçu ve pusu odaları ile yeşil alandan meydana gelen 34 bin metrekarelik tabya, Milli Savunma Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığı kullanımına verildi.

Vasiyeti gereği Şükrü Paşa'nın naaşı İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'ndan Edirne'ye getirilerek 24 Temmuz 1998'de tabyadaki anıt mezara konuldu.

Tabyada, Şükrü Paşa Anıtı 27 Temmuz 1998 yılında açıldı.

Kenti 5 ay 5 gün savundu

Tarihi kayıtlara göre, 1857 yılında Erzurum'da doğan Mehmet Şükrü Paşa, Erzincan ve Almanya'daki askeri eğitiminin ardından İstanbul'daki askeri okullarda talim ile terbiye, balistik ve matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 36 yaşında tuğgeneralliğe yükselen Şükrü Paşa, 1905 yılında Selanik'e sürgüne gönderildi.

1908 yılında İstanbul'a dönen Şükrü Paşa'nın mareşalliğe yükseltilen rütbesi, 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından yapılan düzenlemelerle korgeneralliğe düşürüldü. Redif müfettişliği, Çanakkale Boğazı Muhafızlığı görevlerinde bulunan Şükrü Paşa, 1912 yılında Balkan Savaşları'nda Edirne Müstahkem Mevkii Komutanı olarak atandı.

1912-1913 yıllarındaki kuşatmaya karşı Edirne'yi 40 gün savunması emri verilen Şükrü Paşa, kıtlığa, açlığa, hastalığa ve pek çok olumsuzluğa rağmen kenti 5 ay 5 gün boyunca savunarak, askerlerinin başarısıyla tarihe geçti.

"Etimi, itler ve kuşlar, çeke çeke yesinler..."

Şükrü Paşa'nın Kıyık Tabya'da ''Düşman, hatları geçtikten sonra ölürsem, kendimi şehit kabul etmiyorum, beni mezara koymayın. Etimi, itler ve kuşlar, çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam, kefenim, lifim ve sabunum çantamdadır. Beni bu mahale gömeceksiniz. Ve gelen nesiller, üzerime bir abide dikeceklerdir.'' diye yazılı vasiyeti de bulunuyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Milli Savunma Bakanı Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi
Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu önemli bir marka ve fikir platformu haline geldi

Benzer haberler

Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu sürüyor

Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu sürüyor

Depremde hasar gören Şanlıurfa'daki tarihi Ulu Cami onarılıyor

Selimiye'nin restorasyonu 2025 yılında bitirilecek

Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restore edildi

Osmanlı sancağının muhafaza edildiği Sancak Köşkü restore edildi

Edirne'de tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu başladı

Edirne'de tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu başladı
Ankara Palas Müzesi bugün ziyarete açılıyor

Ankara Palas Müzesi bugün ziyarete açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet