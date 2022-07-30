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Kültür

Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında tezgahlar ciğer kebabı için kuruluyor

Zengin yemek kültürüne sahip Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde cadde ve sokaklara kurulan tezgahlarda pişirilen ciğer kebabı günün her saatinde tercih ediliyor.

Aydın Arik, Bestami Bodruk   | 30.07.2022
Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında tezgahlar ciğer kebabı için kuruluyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır


Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri Sur ilçesi oluyor. Cadde ve sokaklarında akşam saatlerinde restoranların yerini tezgahların aldığı kentte, ustaları ertesi gün sabahın ilk ışıklarına kadar müşterileri için ciğer kebabı pişiriyor.

Lezzetiyle Diyarbakırlıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de tercihlerinde ilk sırada yer alan ciğer şişi, kente gelenler yemeden gitmiyor.

Sur'da kurduğu tezgahta ciğer kebabı pişiren İhsan Önalan, AA muhabirine, Diyarbakır'da günün her saatinde ciğer kebabının tüketildiğini söyledi.

İlçede yıllardır sokakta ciğer tezgahı kurduğunu ifade eden Önalan, "25 yıldır bu sokakta ciğer satıyoruz. Tezgahı akşam saat 16.00'da açıyoruz, mangal saat 17.30'da yanmaya başlıyor ve sabah saat 05.30'da kapatıyoruz." dedi.

Sadece Diyarbakırlıların değil birçok ilden ziyaretçilerin de ciğer kebabı yemek için kente geldiğini anlatan Önalan, kebabı kuzu ciğerinden hazırladıklarını kaydetti.

Diyarbakır'da 24 saat ciğer kebabı hizmetinin bulunduğunu dile getiren Önalan, özellikle yaz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle ciğer kebabının akşam tercih edildiğini belirtti.

Önalan, "Yaz kış, yağmur çamur demeden ciğer kebabı satışı yapıyoruz. Biz gündüz ciğer satışı yapmıyoruz. Ama bazıları gündüz satış yapıyor. Diyarbakır'da 24 saat ciğer hizmeti var. Ciğer kebabını sevgiyle hazırlıyoruz, müşterilere gösterdiğimiz güler yüz sayesinde tercih ediliyoruz." diye konuştu.

"Diyarbakır'daki ciğeri hiçbir yerde bulamazsınız"

Ciğeri kebabı ustası Mehmet Yeltaş da Diyarbakır'da insanların 24 saat ciğeri tercih ettiğini söyledi.

Yeltaş, ciğer kebabıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'daki ciğeri hiçbir yerde bulamazsınız. Diyarbakır ciğerinin lezzetli olmasının en önemli nedeni hayvanların doğal ortamda beslenmesidir. Diyarbakır'da sabah akşam, gece gündüz günün her saatinde ciğer yenilebilir."

"Diyarbakır ciğerini bilmeyen, duymayan yok"

İstanbul'dan gelen Burhan Aslantürk ise kenti ziyaretinde ciğer kebabı yemek için Sur'a geldiğini, lezzeti nedeniyle bu yemeği tercih ettiğini anlattı.

Sokakta ciğer kebabı hazırlayanları duyduğunu, bu nedenle sokakta yemek istediklerini ifade eden Aslantürk, "Akşam saatinde, bu havada ciğer yiyelim dedik. Diyarbakır ciğerinin lezzeti başka. Diyarbakır ciğerini bilmeyen, duymayan yok." şeklinde konuştu.

Diyarbakırlı Melike Kamer de hava sıcak olduğu için ciğer kebabını gece yemek istedikleri dile getirerek, kenti ziyaret edenlere mutlaka bu lezzeti tatmaları tavsiyesinde bulundu.

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