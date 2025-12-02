Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
Kültür

Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, yeniden ayağa kaldırılıyor.

Zekeriye Şimşek  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Depremlerde zarar gören 160 yıllık Dervişiye Camisi yeniden yükseliyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İlçede 1865 yılında inşa edilen ve 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen caminin çatısı ve minaresi depremlerde yıkıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan camide çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Projenin yüklenici firmasının Sanat Tarihi Mimari Restorasyon Bölümü Sorumlusu Ayşegül Uymaz, "Dervişiye Camisi'nde tarihine yakışır bir şekilde, orijinal mimarisine sadık kalarak restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürüttüğümüz titiz çalışmaların yüzde 80’ini tamamladık. Camiyi en kısa sürede yeniden ibadete açmayı hedefliyoruz." dedi.

