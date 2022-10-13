Deniz Kalaycı, İtalya'dan ödülle döndüğü 'Sarılma' fotoğrafıyla Kovid-19 dönemini özetliyor
Kalaycı, dünyanın en önemli fotoğrafçılık organizasyonlarından biri haline gelen Siena Photo Awards (SIPA) ödüllerinde "Büyüleyici Yüzler ve Karakterler" kategorisinde üçüncülük ödülüne değer görüldü.
İstanbul
Fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı, "Geçmiş yıllarda özel eğitim öğretmeni olduğum için, özel bireysel gereksinimi olan bireyler hakkında, farkındalık oluşturmak adına 2 kişisel fotoğraf sergisi açtım. Daha çok destek olunursa bu projeyi daha fazla geliştirmek isterim." dedi.
Kalaycı, dünyanın en önemli fotoğrafçılık organizasyonlarından biri haline gelen Siena Photo Awards (SIPA) ödüllerinde "Büyüleyici Yüzler ve Karakterler" kategorisinde üçüncülük ödülüne değer görüldü.
Kovid-19 salgını döneminde çektiği ve o süreci özetleyen "Sarılma" isimli fotoğrafıyla ödülü alan, aynı zamanda özel eğitim öğretmeni Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından itibaren fotoğraf sanatına gönül vererek çalışmalar yaptığını söyledi.
Kalaycı, lise yıllarında annesinin kendisine aldığı fotoğraf makinası ile başladığını belirterek, "Arkadaşlarımı, ailemi çekiyordum. Hemen koşarak onu fotoğrafçıda yıkattırıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Fakat 2010'dan sonra kendime aldığım yarı profesyonel bir makinesiyle fotoğrafçılığa ilk adımımı atmış oldum." diye konuştu.
"Fotoğrafımın insanları bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim"
Daha sonra öğretmenliğinin yanı sıra fotoğrafçılıktan hiç vazgeçmediğini dile getiren Kalaycı, şöyle devam etti:
"2019'da Avrupa'da Nadir Hastalıklar Platformu'nun düzenlediği nadir hastalıklar konulu fotoğraf yarışmasında birinci oldum ve fotoğrafım 'Rare Revolution' dergisinin şubat ayı kapağı oldu. Orada birinci olduktan sonra 2021 itibariyle de fotoğraf yarışmalarına ağırlık vermeye başladım. Kovid dönemini açıkçası biraz üretmek bakımından daha iyi değerlendirdim ve o duygusal fotoğrafı elde ettim. Kovid döneminde herkes gibi ben de bir şok yaşadım, ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Şoku atlattıktan sonra bu durumla ilgili bir şeyler üretmem gerekiyordu. Bu süreçte izinli olduğumuz dönemlerde, dışarılarda insanların maskeli fotoğraflarını maskeli çekmeye çalıştım. İnsanların toplu kullanım alanlarında, otobüslerde, camilerde çeşitli fotoğraflar çektim."
Deniz Kalaycı, şeker, tansiyon rahatsızlıkları sebebiyle Kovid-19 salgını sırasında annesiyle hiç görüşemediklerini ve bu anlamda duygusal anlar yaşadıklarını anlattı.
Bu anlardan sonrada çektiği fotoğrafla yarışmada 3.'lük ödülünün sahibi olan Kalaycı, "Ben bu kadar ses getireceğini, insanları bu kadar etkileyeceğini, Kovid döneminde insanların yaşadıklarını bu kadar özetleyeceğini açıkçası düşünmemiştim. Tamamen doğaçlama gelişen bir durumdu ve çektiğim fotoğraf beni bir anne, bir kadın, bir fotoğrafçı olarak dünyanın en prestijli yarışmalarından bir tanesi olan, İtalya'da düzenlenen Siena Photo Awards'a kadar götürdü. Orada üçüncü oldum. Bunun mutluluğunu size anlatamam. Benim için o kadar çok anlam yüklü ki bunu kelimelere dökmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Deniz Kalaycı, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında fotoğraf severlere "Görünmeyen Tehlike Kovid-19" başlıklı bir sunum gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Burada Kovid döneminde ürettiğim fotoğrafları sundum. Herkes çok beğendi ve duygusal anlar da yaşandı. Çünkü insanlar o fotoğraflara baktıkları zaman o dönem içerisinde yaşadıkları ayrılıkları, üzüntüleri, kayıpları hissettiler." dedi.
"Özel bireysel gereksinimi olan bireyler hakkında, farkındalık oluşturmak adına 2 kişisel fotoğraf sergisi açtım"
Bugüne kadar fotoğraflarıyla ulusal yarışmalarda da birçok derece elde eden Kalaycı, Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'nda ve son olarak Göç İdaresi ile Avrupa Birliğinin ortaklaşa düzenlediği göç konulu fotoğraf yarışmasında da birinci olduğunu belirtti.
Ara Güler hayranı olduğunu da ifade eden Kalaycı, Esenyurt'ta bir rehabilitasyon merkezinde çalışırken, öğrencilerinin anlattığı hikayelerden etkilenerek göç konulu fotoğraflarlar çektiğini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçmiş yıllarda özel eğitim öğretmeni olduğum için, özel bireysel gereksinimi olan bireyler hakkında, farkındalık oluşturmak adına 2 kişisel fotoğraf sergisi açtım. Daha çok destek olunursa bu projeyi daha fazla geliştirmek isterim. Şu anda çektiğim iki farklı fotoğraf projesi var. İlk aşamasını tamamladım. Bu projemin de ses getireceğini düşünüyorum. Fotoğraf gerçekten anı durdurmak, anı kaydetmek. Geçmiş yıllardan geleceğe ve oğluma miras olarak bırakacağım şey fotoğraf olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.