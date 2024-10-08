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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Mehmet Tosun  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki sergiyi gezen Erdoğan, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.

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