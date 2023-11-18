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Kültür

Büyük Çamlıca Camisi geleneksel sanatlar sergisine ev sahipliği yapıyor

İstanbul'da hat, tezhip, ebru, minyatür, çini ve seramik sanatlarında 215 eserin yer aldığı "FEYZ" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Büyük Çamlıca Camisi geleneksel sanatlar sergisine ev sahipliği yapıyor

İstanbul

Tiryakiart Sanat Atölyesi'nden Ayten Tiryaki ve öğrencilerinin hazırladığı sergide ayrıca Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu'ndan da birçok eser beğeniye sunuluyor.

Beş kuşak sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilen sergide, 36 hattat tarafından ortaklaşa yazılarak üç müzehhibe eliyle tezhiplenen Mushaf'ı Şerif başlıca eserlerden biri olarak yer alıyor.

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