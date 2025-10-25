Dolar
Kültür

"Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi Ardahan'da yapıldı.

Günay Nuh  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
"Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) organizesiyle Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen film etkinliğinde, son yıllarda özel bireylerin hayatına dokunulduğunu söyledi.

Çalışmaların önemini anlatan Çiçek, "22 senelik dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel bireylerin hayatını daha da kolaylaştırıcı reform niteliğinde pek çok şey hayata geçti. Fakat katetmemiz gereken hala birtakım yollar var bu manada." dedi.

"Hayat zaman zaman zorluklarıyla insanı dener"

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da filmde bir avukat ve bir milletvekilinin iyilik mücadelesini izleyeceklerini anlattı.

Filmin insan yaşamındaki etkilerine değinen Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Manialardan (beklenmeyen engeller) yılmayan bir insanın kararlılıkla yazdığı hayat hikayesine tanıklık edeceğiz. 'Buğday Tanesi' umut, emek ve azimle örülmüş bir yaşamın sinemaya yansıyan bir sembolüdür. Sayın milletvekili ve avukat Serkan Bayram Bey'in hikayesi bize insanın kendi sınırlarını aşma gücünü hatırlatmaktadır. Hayat zaman zaman zorluklarıyla insanı dener. Fakat asıl mesele o zorlukları bir duvara değil, bir basamağa dönüştürebilmektir. Bu film tam da bu dönüşümün hikayesidir."

Milletvekili Serkan Bayram, ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat ve Genel Sekreteri Hüseyin Caner Akkurt ile öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlik, filmin gösteriminin ardından sona erdi.

