Engelli vekili TBMM'ye kadar uğurladılar

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, AK Parti'nin engelli milletvekili Serkan Bayram'a konfederasyon binasından milletvekili yemin töreninin yapılacağı TBMM'ye kadar eşlik etti.

ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, Kızılay'daki genel merkez binası önünden, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle milletvekili yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısına geldi.

TBMM girişinde açıklama yapan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin Meclise girmesi için bütün siyasi partilere çağrı yaptıklarını ancak sadece AK Parti'nin çağrılarına karşılık verdiğini söyledi.

AK Parti'nin üç engelli milletvekiline yer verdiğini belirten Çelebi, "Başka partiler de engellilerimize yer verselerdi de keşke onlara da eşlik edip yemin törenine uğurlasaydık." dedi.

Konfederasyon adına basın metnini okuyan genel sekreter Ayhan Bahçeli ise kanun ve yönetmeliklerle engelli istihdam şartlarının değişmesi ve engellilerin de hakim, savcı gibi mesleklerde istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konfederasyon üyelerinin kendisine eşlik etmesinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Bayram, 2005'te çıkarılan engelliler yasasının, kendileri için bir milat olduğunu ifade etti. Bayram, "Engelli kardeşlerimden şunu talep ediyorum: Yönetime talip olsunlar hiç çekinmesinler çünkü devlet elle ve ayakla değil, düşünce ve zihinle yönetiliyor." diye konuştu.

Bayram daha sonra yemin töreni için TBMM Genel Kurul salonuna geçti.