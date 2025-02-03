Dolar
35.99
Euro
36.88
Altın
2,799.51
ETH/USDT
2,608.90
BTC/USDT
95,500.00
BIST 100
9,846.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD tarafından eğitimleri tamamlanan 2 bin 184 arama kurtarma gönüllüsünün arma teslim töreninde konuşuyor
logo
Eğitim

Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı

Tuzla'da, Mehmet Akif İlkokulu'nda öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı sunmasının hedeflendiği "İngilizce eğitim koridorunun" açılışı törenle yapıldı.

Mücahit Türetken  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Okuldaki açılış törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha pratik eğitim almalarına katkı sağlayacak koridoru açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bayram, öğrencilere İngilizce eğitim materyali dağıttıklarını belirterek, "Bu koridor, benim de hayatımı anlatan film olan 'Buğday Tanesi'nden ismini alan Buğday Tanesi Vakfı tarafından hayata geçiriliyor. Buradan sonra bir sosyal sorumluluk projesi olarak başka okullarda da bunu yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Tuzla ile tüm ülkeye yeni ve donanımlı okullar kazandırdığını dile getiren Bayram, eğitim alanındaki çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Eğitime yatırımın önemine işaret eden Bayram, "İngilizce, evrensel geçerliliği olan bir dil. Bu global dünyada bizim de Türkiye olarak her alanda var olmamızı göstermemiz gerekiyor. Bu sebeple de İngilizceyi ilkokul seviyesinde bitirmemiz gerekiyor. İngilizceyi de evlatlarımızın çözmesi açısından bu koridorlar önem arz ediyor." diye konuştu.

Okul müdürü Mikail Acar da projeye katkılarından dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a ve Buğday Taneleri Vakfına teşekkür etti.

"İngilizce eğitim koridorunun" öğrencilere değer katacağına dikkati çeken Acar, "Öğrencilerimizin İngilizceyi daha iyi öğrenmeleri için bu materyaller, onlar için gerçekten önemli. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, bugünden sonra İngilizceyi daha iyi konuşacaklar. Bu, onların İngilizceyi görsellerle daha eğlenceli öğrenmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, öğrenciler ve protokol üyelerince kesildi.

İngilizce dersinin işlendiği sınıfa giren katılımcılar, öğrencilere dil eğitimine ilişkin bazı materyaller hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "15. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı
İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı
Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler ibadete açılıyor
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kadıköy'de patlayan borudan çıkan suyun metrelerce yükselmesi kamerada

Benzer haberler

Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı

Tuzla'da öğrenciler için "İngilizce eğitim koridoru" açıldı

Buğday Tanesi'ne, Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nden ödül

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet