Engelli milletvekili Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi TBMM'de izleyiciyle buluştu
Engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filmi için özel gösterim yapıldı.
TBMM
Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan film için Meclis'teki konferans salonunda milletvekillerine özel gösterim düzenlendi.
Gösterim öncesi konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'da galası yapılan filmin hikayesinin gerçek bir yaşam öyküsü olduğunu anlattı.
Henüz bir yaşındayken tarladaki bir yangın sonucu 41 gün yoğun bakımda kaldığını, yaşadığı zorlu bir hayatın ardından 41 yaşında da Erzincan'dan milletvekili seçildiğini aktaran Bayram, yangında vücudunun bazı uzuvlarını kaybettiği için gençlik yıllarının çileyle geçtiğini, 15-16 yaşına kadar elleri cebinde dolaştığını ifade etti.
Sosyal baskılardan yorulduğu için göğsüne "sormayın" yazısı asmayı düşündüğünü anlatan Bayram şöyle devam etti:
"Bir dönem, 'Yurt dışına gideyim de en azından yabancı dil bilmediğim için sorduklarını nasıl olsa anlamam.' diye düşündüm. Vizeye başvurdum, reddedildi. Sonra da bir karar verecektim; ya dünyamı değiştirecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadeleyi seçtim, bütün Türkiye beni tanısın, bir defa sorsun öğrensin, bir daha da sormasın istedim."
Bazen kendisine, "Filmin senaryosunu kim yazdı?" diye sorulduğunu dile getiren Bayram, "Rabb'im yazdı, biz de bu dünyada oynadık." şeklinde konuştu.
Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim ve savcı olabilmek için mücadele ettiğini ancak engeli dolayısıyla elendiğini vurgulayan Bayram, geçen yıl Meclis'te tüm partilerin desteğiyle ilgili kanunda düzenleme yaptıklarını ve engellilerin de hakim ve savcı olabilmelerinin önünün açıldığını kaydetti.
Bayram, filmin tüm sinema salonlarında gösterimde olduğunu anımsatarak "Sinemalarda akın akın izleniyor, gişe rekorları kırılıyor. Engelli kardeşlerimiz arayıp 'Bana rol model oldunuz.' diyor. Bu film bir sosyal sorumluluk projesidir. Elde edilen gelirle İstanbul'da bir Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi yapacağız. Anaokulu ve huzurevleri ne kadar elzem olduysa engelli yaşam merkezleri de elzem olmuştur." dedi.
Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engelliler için devrim niteliğinde hizmetler yaptığını işaret ederek engelliler adına teşekkür etti.
Konuşmanın ardından filmin gösterimine geçildi. Ayrıca Meclis çalışanları için de ayrı bir seans düzenlendi.
Film hakkında
Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle senaryosu Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.
Sanatçı Kutsi, Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 dakikalık film, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında 6 ülkedeki sinemalarda gösterimde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.