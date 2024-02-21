BAB Architects, Anadolu Ajansı İstanbul Genel Müdürlüğü ve Açık Ofisi projesiyle ödül aldı
Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında mimari, iç mimari ve set tasarımı projelerine imza atan BAB Architects, International Design Awards (IDA) 2023'te iki ödül kazandı.
İstanbul
Mimar İrem Arıbaş ve iç mimar Hüseyin Beş liderliğindeki BAB Architects, "Anadolu Ajansı İstanbul Genel Müdürlüğü ve Açık Ofis" projesiyle yarışmada "Ofis İç Mekanları" ve "Yılın İç Mimarı" kategorilerinde "Silver" ödülüne değer görüldü.
Dünya çapında akıllı ve sürdürülebilir çok disiplinli tasarımların önemini vurgulamak amacıyla 18. kez düzenlenen International Design Awards 2023'e bu yıl dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda proje başvurdu.
Yarışma bünyesinde finale kalan projeler, "Mimari Tasarım", "İç Mimarlık", "Grafik Tasarım", "Moda Tasarımı" ve "Ürün Tasarımı" ana disiplinleri altında farklı alt kategorilerde yarıştı.
Yarışmada iki ödül birden kazanan "Anadolu Ajansı İstanbul Genel Müdürlüğü ve Açık Ofisi" projesi, üç bodrum kat, zemin kat ve 12 normal kat olmak üzere toplam 15 bin metrekare inşaat alanına sahip.
Yapının tüm iç mekan tasarımlarını ve kontrolörlüğünü gerçekleştiren BAB Architects, projenin iç mimari konseptini oluştururken, tasarım, mimari planlama ile çözümlerini kapsayan teknolojik ve altyapısal konular dahil olmak üzere kurumun prestijini ve yenilikçi vizyonunu da yansıtmayı amaçladı.
BAB Architects, üst yönetim katındaki odaları çevreleyen "cam fanus" adlı eliptik bekleme alanı ile katın genelinde yeşil bir ortam sağlamak için kapsamlı bir peyzaj projesi tasarladı.
Açık ofis katlarında ise şeffaf bir çalışma ortamı oluşturularak, işlevsel ayrımlar kot farklılıkları ve özel imalat mobilyalar ile sağlandı. Özel renk seçimleri, dingin bir atmosfer oluşturarak ödüllü tasarımın bir parçası haline geldi.
Birinci bodrum katta ve zemin katta, dinamik ve çok amaçlı ortak alanlar yaratma amacı güdülerek eğrisel formlar ile modern bir tasarım oluşturuldu.
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