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Kültür

Aziz Mahmud Hüdayi dizisi TRT 1'de ramazan ayında seyircilerle buluşacak

Başrolünde Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisinin çekimleri başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Aziz Mahmud Hüdayi dizisi TRT 1'de ramazan ayında seyircilerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizi, TRT 1 ekranında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk yer alıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin konusu özetle şöyle:

"Aziz Mahmud Hüdayi, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır…"

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