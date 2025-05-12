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Kültür

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.

Tuğba Altun  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

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Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.

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