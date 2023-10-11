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Kültür

Atatürk'ün TBMM'de dua ettiği fotoğrafın da bulunduğu koleksiyonunu Türk Tarih Kurumuna bağışladı

Ankara konusunda Türkiye'nin en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Faruk Küçük, 12 bin 500 fotoğraf ile 2 bin 500 kitap, dergi ve gazeteden oluşan koleksiyonunu Türk Tarih Kurumuna bağışladı.

Özcan Yıldırım  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Atatürk'ün TBMM'de dua ettiği fotoğrafın da bulunduğu koleksiyonunu Türk Tarih Kurumuna bağışladı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Küçük, AA muhabirine, 50 yılı aşkın süre baba mesleği dericiliği yaptıktan sonra yaklaşık 25 yıl önce işleri çocuklarına devrettiğini, bu süreçte Ankara temalı fotoğraf, kitap ve belgeler toplamaya başladığını söyledi.

Aradan geçen sürede yaklaşık üç dört daire parası harcayıp 12 bin 500 fotoğraf ile 2 bin 500 kitap, dergi ve gazeteden oluşan önemli bir koleksiyonun sahibi olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Sahip olduğum koleksiyonun maddi değerini söyleyebiliyorum ama manevi değerini söyleyemem. Bu parayla ölçülmez. Atatürk'ün TBMM'nin açılışında dua ettiği meşhur fotoğrafın orijinali koleksiyonumun en önemli parçası. Bununla birlikte Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait nadir Ankara fotoğrafları yine koleksiyonumun en gözde parçaları arasında."

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılına özel sergi

Koleksiyonunu paylaşmanın kendisini mutlu ettiğini ve bugüne kadar 100'den fazla sergi açtığını ifade eden Küçük, şunları söyledi:

"Koleksiyonerliğe başladığım ilk yıllarda çevremdeki birçok koleksiyoner eserlerine arkadaşlarına bile dokundurtmuyordu. Bu tavır beni rahatsız ediyordu. Onlardan farklı hareket ettim. Koleksiyonumu herkesin kullanımına açtım. Hatta sahip olduğum nadir birçok fotoğrafı çoğaltıp, sergilerde dağıttım."

Yaşlandığı için koleksiyonerliğe eskisi kadar vakit ayıramadığını dile getiren Küçük, "Koleksiyonumun çok talibi oldu, üniversiteler, belediyeler, vakıflar istedi. Ben ise herkesin faydalanması için koleksiyonumu Türk Tarih Kurumuna bağışlamayı uygun buldum. Kararımdan dolayı çok mutluyum." dedi.

Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edildiğini anımsatan Küçük, her 13 Ekim'de sergi açtığını söyledi.

Küçük, bu yıl Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, koleksiyonundaki nadir Ankara fotoğraflarından oluşan serginin 13 Ekim'de Türk Tarih Kurumunda açılacağını duyurdu.

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