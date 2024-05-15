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Kültür

Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının 22. yılına özel belgesel izleyiciyle buluşacak

Usta sanatçı Mahzuni Şerif, vefatının 22. yılına özel olarak hazırlanan belgeselle TRT 1 ekranlarında anılacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının 22. yılına özel belgesel izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Mahzuni" belgeseli, 17 Mayıs akşamı saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek.

Belgeselde, arşiv görüntüleri, Mahzuni Şerif'in dostlarından ve ailesinden röportajlar yer alıyor.

"Mahzuni" belgeselinde ayrıca sanatçının TRT kanallarında şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslar beğeniye sunulacak.

Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılacak.

Belgeselde, Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konacak.

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