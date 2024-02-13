"Arkası Yarın" radyo tiyatroları TRT Dinle'de meraklılarıyla buluşuyor
TRT'de 1980'den bu yana yayınlanan "Arkası Yarın" tiyatro içerikleri, "TRT Dinle" uygulamasından dinlenebiliyor.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Dinle'nin modern ara yüzüyle kullanıcılar, yarını beklemeden Arkası Yarın'daki tüm tiyatrolara istedikleri zaman istedikleri yerde ulaşabiliyor.
"Arkası Yarın" tiyatrolarının yeni oyunları da TRT Radyo Dairesi tarafından üretilmeye ve dinleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.
Ücretsiz ve reklamsız olarak TRT Dinle'den ulaşılabilen yeni içerikler de 1980'lerdeki gibi usta oyuncu kadrolarıyla kaydediliyor.
Çehov'un "Martı" oyunu da dinleyiciyle buluşacak
Modern tiyatronun kurucularından Anton Çehov'un dört büyük oyunundan biri olan "Martı", TRT Dinle'nin radyo tiyatroları arasında yer alacak.
Yenilikçi tekniği ve karakter tasarımıyla 19. yüzyıl tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda komedya ve tragedya arasında gidip gelen bir akış bulunuyor.
Radyo tiyatrosu uyarlaması Rukiye Aydın Kanbur tarafından yapılan oyunun yönetmenliğini usta oyuncu ve yönetmen Tilbe Saran yapıyor.
Oyundaki karakterleri seslendirecek oyuncu kadrosunda ise Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu yer alıyor.
"Çaba", sınava hazırlanan Ali'nin kaygısını konu alıyor
Üniversite sınavına ikinci kez hazırlanan Ali'nin kendi içindeki kazanamama korkusu savaşını ve bu sınav kaygısının bütün aile ortamında nasıl bir strese yol açtığını konu alan "Arkası Yarın" serisinden "Çaba" radyo tiyatrosu hayal sahnesinin perdesini aralıyor.
Adem Kaşkaya tarafından kaleme alınan TRT'nin yeni radyo oyununun yönetmen koltuğunda oyuncu Tolga Yeter oturuyor.
Oyuna ses veren kadroda, usta sanatçı Zihni Göktay ile Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Esin Umulu, Ada Yarar, Ateş Karabağ, Arda Albayrak ve Emre Şen yer alıyor.
Akıllı telefonların uygulama marketlerinden indirilebilen TRT Dinle uygulaması, radyo tiyatrolarının yanı sıra pek çok sesli içeriğe, TRT'nin geniş arşivine erişme ve indirip internetsiz dinleme imkanı sunuyor.
Müzik, podcast, sesli kitap, radyo tiyatrosu kategorilerinde milyonlarca sesli içerikten oluşan arşive uygulama ile aynı şekilde "trtdinle.com" üzerinden de ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.