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Kültür

Arjantinli garsonlar en hızlıyı belirlemek için yarıştı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışanı belirlemek için ter döktü.

Muhammed Emin Canik   | 13.11.2022
Arjantinli garsonlar en hızlıyı belirlemek için yarıştı Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.

Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.

Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.

Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.

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