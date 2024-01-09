Anadolu'nun kültürel zenginliği geleneksel kadın kıyafetlerinde öne çıkıyor
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel çeşitliliği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen kıyafetlerde kendini gösteriyor.
İstanbul
Anadolu'nun dini, coğrafi ve demografik zenginliği kadın kıyafetleri üzerinde yer alan rengarenk motif ve işlemelerde birer sanat eseri olarak ortaya çıkıyor.
İklime, inanışa, kültürel ve coğrafi yapıya göre farklılık gösteren kıyafetler, Anadolu mozaiğinin farklı detaylarıyla dikkati çekiyor.
"Anadolu'da daha keşfedilmeyi bekleyen bir çok oyun ve kıyafet var"
Zamanla giysilerin modernleşmesiyle geleneksel kıyafetlerin de günlük kullanımdaki yeri azaldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından düzenlenen halk oyunları yarışmalarında Türkiye'nin her yöresinden özgün bir şekilde derlenen geleneksel kıyafetlerin kullanılması, bu çeşitliliğin bugün de devam etmesini amaçlıyor.
THOF Başkanı Suat Aksu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmişte olan yaşanmışlıkları sahnede bir nebze de olsa genç kuşağa yansıtmanın derdindeyiz." dedi.
Federasyonun çalışmaları ve düzenlediği yarışmalar ile geleneksel oyun ve kıyafetlerin çok daha fazla insan tarafından görüldüğünü belirten Aksu, Anadolu'da daha keşfedilmeyi beklenen bir çok oyun ve kıyafetin olduğunu söyledi.
"Anadolu kültürümüzü yansıtan bir çeşitlilik söz konusu"
Kadın kıyafetlerinin tepeden tırnağa bir emeğin ve bir birikimin ürünü olduğunu ifade eden Halk Oyunları Federasyonu Giysi Kurulu Başkanı Murat Faruk Ocak ise "Kıyafetlerimizde ucu bucağı olmayan iki ucu açık sonsuz, Anadolu kültürümüzü yansıtan bir çeşitlilik söz konusu." diye konuştu.
Ocak, örnek olarak Sivas'ın merkezi ile köyler arasında bile kıyafetlerde farklılıklar olduğun işaret ederek, "Kütahya'ya baktığınızda Osmanlı etkilerini görürsünüz, Bursa daha zengindir. Akdeniz'e indiğinizde kıyafetler daha renklidir." ifadesini kullandı.
İklimin, siyasi yapının ve dönemin modasının kıyafetleri şekillendirdiğini dile getiren Ocak, "THOF olarak Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Anamur'a kadar büyük bir yelpazenin ürünü olan halk oyunları kıyafetlerini bugüne taşımak istiyoruz." değerlendirmesini paylaştı.
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