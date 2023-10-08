Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,625.40
BTC/USDT
27,901.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Kültür

Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) detaylı jeoradar ve jeofizik çalışmaları yapılıyor.

Orhan Pehlül  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kraliçe mezarlığı olarak bilinen 2 bin 43 yıllık Karakuş Tümülüsü'nde 2021 yılında özel bir şirket tarafından yapılan jeoradar ve jeofizik çalışması sonunda çıkan raporların yeterli bulunmaması üzerine Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi'nce alanda özellikli cihazlarla yeniden çalışma başlatıldı.

Jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek.

İl Kültür Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda jeofizik ve jeoradar çalışmalarının başladığını söyledi.

Çalışmalar sonucunda tümülüsün gizemini ortaya çıkaracaklarını aktaran Gelse, "Bu çalışmalar sonucunda buradaki toprak içi görüntünün milimetrik hesaplarla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Raporlar doğrultusunda Karakuş Tümülüsü'nün ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise çıkacak rapor sonrası kazı çalışmalarında nasıl yol alacaklarının belirleneceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu da cihazlarla tümülüsün tabanına kadar görüntüleme imkanlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz tümülüsü kazmadan burada görüntüleme işlemi yapacağız. Derin CPR özelliği taşıyan bir sistemimiz var. Bizim burada görevimiz tümülüsü belirli sık aralıklarla tarayarak, yerin içine göndermiş olduğumuz sinyallerle kazmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadükü'ne IRF'den birincilik ödülü
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı

Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde detaylı jeoradar çalışmalarına başlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
Bakan Kacır, depremlerden etkilenen 4 ilde kurulacak yeni sanayi alanlarının detaylarını paylaştı

Bakan Kacır, depremlerden etkilenen 4 ilde kurulacak yeni sanayi alanlarının detaylarını paylaştı
BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım

BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet