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Kültür

"Adile" filminde Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak

Adile Naşit'in hayatını ele alan BKM yapımı "Adile" filminde, sanatçı Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
"Adile" filminde Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak

İstanbul

BKM'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri devam ediyor.

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Filmde Adile Naşit'in yaşamı üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyası yeniden canlanırken, o dönemin simge oyuncularından biri olan Gruda da oyuncu Kerkük'ün yorumuyla beyaz perdeye taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda'nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirterek, "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz." ifadesini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018'de bir projede birlikte çalıştıklarını aktaran Kerkük, "İlk defa bir role çalışırken gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir." değerlendirmesini yaptı.

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