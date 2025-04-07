5. Esenler Öykü Günleri, "Direniş: Gazze" temasıyla düzenlenecek
Esenler Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenecek "Esenler Öykü Günleri", 11-13 Nisan'da edebiyatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, Filistin direnişine dikkati çekmek ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımak amacıyla "Direniş: Gazze" temasını taşıyor.
Bu yıl Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar'ın onur konuğu olduğu programda "Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş", "Bir Cesaret İşi: İşgale Öyküyle Direnmek", "Gösteri Çağında Öykü Yazmak", "Öyküde Anlamsallık Sorunu", "Yıldız Ramazanoğlu Öykücülüğü" ve "Cemal Şakar Öykücülüğü" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.
Program kapsamında ayrıca "Şahitler" isimli tiyatro oyunu, 11 Nisan'da sahnelenecek. 12 Nisan'da Venedik'te dünya prömiyerini yapan ve birçok festivalden ödülle dönen yönetmen Ameen Nayfeh'in "200 Metre" adlı filmi izleyicilerle buluşacak. Film, İsrail'de oturum izni olmayan babanın Batı Şeria'daki utanç duvarının diğer tarafına taşınan ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor.
Programın 13 Nisan'daki kapanış programının ardından Bosnalı sanatçı Lejla Jusic konser verecek.
Esenler Öykü Günleri'nin ilki, Türkiye'de öykünün kurucusu sayılan yazar Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel düzenlendi. İkincisinde öyküleriyle Türk edebiyatına yeni soluk kazandıran Rasim Özdenören'in eserlerindeki "Uzak Yakınlar" teması ele alındı.
3. Esenler Öykü Günleri'nde de "Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu"na özel "Yol Öyküleri" edebiyatseverlerle buluştu. Geçen yıl onur konuğunun Türk öykücülüğünün çınarlarından Selim İleri'nin olduğu 4. Esenler Öykü Günleri'nde "İstanbul Öyküleri" teması altında usta isimler okurlarla bir araya geldi ve Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek için "Filistin'in Öyküsü" özel oturumu da gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.