45. İstanbul Film Festivali'ne başvurular yarın başlayacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "45. İstanbul Film Festivali"ne başvurular yarın başlıyor.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival 9-19 Nisan 2026'da gerçekleşecek. Festivalde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026 olarak belirlendi.
Çevrimiçi yapılacak başvurular için gerekli bilgiler, festivalin resmi internet sitesi "film.iksv.org"dan edinilebilecek.
Film gösterimleri, söyleşiler, özel gösterimler, festival sohbetleri gibi etkinliklerin yanında Türkiye'nin ilk ortak yapım marketi "Köprüde Buluşmalar" etkinliği de festivalde gerçekleştirilecek.
Festivalin resmi seçkisinde üç yarışma düzenleniyor.
Uluslararası nitelikteki filmler Altın Lale Yarışması'nda yer alırken, yerli uzun metraj ilk veya ikinci filmler Yeni Bakışlar Yarışması'na katılacak. Festivalde ayrıca ulusal kısa film yarışması da düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.