3. Uluslararası Yeditepe Bienali, "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla sanatseverleri karşılıyor
"3. Uluslararası Yeditepe Bienali"nin küratörlerinden Fatih Ömeroğlu, "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla sanatseverleri 3 farklı mekanda ağırlayan etkinliğin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.
Istanbul
Ömeroğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen bienale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Temanın felsefesiyle ve seçimiyle ilgili detay veren Ömeroğlu, şunları söyledi:
"Hepimiz aynı ışığın altında, aynı ışıktan faydalanarak yaşıyoruz ama hepimizin gölgeleri farklı düşüyor. Şimdi buradaki 300'e yakın sanatçının hepsi aynı ışıktan, aynı temadan beslendi ama hepsi gölgelerine farklı şekilde yansıttı. O yüzden de çok değişik, çok güzel, çok başarılı çalışmalara sahibiz. Özellikle gelinmesini ve görülmesini arzu ediyorum."
"Sirkeci hangarlarına 40 yıldır hiç kimse girmiyordu"
Fatih Ömeroğlu, Yedikule Hisarı'na 14 yıl boyunca hiç girilmediğine değinerek, "Fatih Belediyesinin restorasyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul'a kazandırıldı. Bienalle beraber tekrardan can buldu. Bu anlamda çok önemli. Sirkeci hangarlarına da 40 yıldır hiç kimse girmiyordu. Oraya girdik. Orası şu an inanılmaz, muazzam sergi alanına dönüştü. Bu anlamda sadece İstanbul özelinde değil, bütün şehirlerde böyle yerler, böyle faaliyetlerle hayat bulursa hem sanatçılar hem de halk olarak çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.
Her sanatçının beslendiği kültürün ışığı altında evrensel olanı yorumlayabildiğine işaret eden Ömeroğlu, sanatta evrensel olabilmenin yerel olmaktan geçtiğini ifade etti.
"263 sanatçının imzasını taşıyan 215 eser görülebilecek"
Bienalin bütün geleneksel sanatlarla, bütün etnik kökenlerle ve folklor yapılarıyla bir bağı olduğuna dikkati çeken Ömeroğlu, "3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne 263 sanatçı katıldı. 30 farklı ülkeden sanatçı var. Bu da tabii bir etkileşim doğuruyor. Biz davet ettiğimiz sanatçılarla burada tanışıyoruz. Bu sayede yani evrensel olma yolunda daha güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz." dedi.
Ömeroğlu, Sirkeci Garı Ambarları'nda 27 farklı enstalasyon çalışması olduğunun altını çizerek, "Klasik Türk sanatları adına 27 farklı enstalasyon çalışması bugüne kadar yapılmadı. Yapıldıysa da ben bilmiyorum. Bir mekanda hepsi birbirinden farklı 27 enstalasyon çalışması ve hepsi bu iş için bu tema üzerine üretildi. Seyircilerin ve izleyicilerin mutlaka görmesini isterim." şeklinde konuştu.
Bienal hakkında
Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bienalde, ulusal ve uluslararası düzeyde zengin içerikli eserler yer alıyor. Sanatseverler, gölge ve ışık kavramlarının sanat aracılığıyla nasıl ifade edildiğine tanıklık ediyor.
İstanbul'da Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeni, bienalin sergi alanları olarak tasarlandı.
Turkcell ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, 263 sanatçının imzasını taşıyan 215 eser görülebilecek.
Farklı ülkelerden sanatçıların katıldığı bienalde 18 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergilerin küratörlüğünü Fatih Ömeroğlu ve Furkan Türkyılmaz üstlendi.
Etkinlik mekanlarını ziyaret etmek için bienalin web sayfasından ya da kapı girişlerinden kayıt oluşturulması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.