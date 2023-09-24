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Kültür

20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde Sema Ayin-i Şerifi icra edildi

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı. Etkinlikler kapsamında 250 semazen Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Savaş Güler  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde Sema Ayin-i Şerifi icra edildi Fotoğraf: Mustafa Seven/AA

Konya

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar Vuslat Yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların da katıldığı yürüyüşe semazenler de eşlik etti.

Meydanda kurulan platformda, Sanat yönetmenliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı Halvet-i Cerrahi Devranı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı konseri gerçekleştirildi.

Ardından, meydanda 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi büyük ilgiyle izlendi.

Daha sonra Kılıçarslan Meydanı'nda, Kırşehir Hacı Bektaş Semah Topluluğu tarafından konser verildi.

Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda 250 semazenin katılacağı Sema Ayin-i Şerifi ile Kılıçarslan Meydanı'nda Zikiran Nevbe Topluluğu'nun konseri düzenlenecek.

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