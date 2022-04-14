Yeni Cami ve külliyesini anlatan sergi Hünkar Kasrı'nda açıldı
İstanbul Ticaret Odasının okuyucuyla buluşturduğu "İstanbul Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı" adlı eserin tanıtımı, Hünkar Kasrı'nda ziyarete açılan fotoğraf sergisiyle yapıldı.
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı'nın 425 yıllık tarihini bir kitap haline getirerek yayınladı.
Eminönü Hünkar Kasrı'nda ziyarete açılan fotoğraf sergisinde, kitaptan seçilen görseller tarihi yapıya ilişkin bilgiler eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, açılışta yaptığı konuşmada Eminönü sahilindeki Yeni Cami'nin yüzlerce yıl daha yaşaması ve İstanbul'a ruhunu veren niteliğinin devam etmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.
"Yeni Camii Külliyesi medeniyetimizin bir özetidir"
Yeni Cami Külliyesi'nin önemli bir parçası olan Hünkar Kasrı'nın İTO tarafından 5 yılda gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla 2009'da kültür hayatına yeniden kazandırıldığına değinen Avdagiç, "Restorasyon çalışması ile sadece emsalsiz değerdeki süsleme ve çinilerle bezeli bir tarihi eserimizi kurtarmadık, aynı zamanda İstanbul'a karşı tarihi ve sosyal sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirdik." dedi.
Avdagiç, Yeni Cami ve Hünkar Kasrı'nın nadir çini örnekleri, paha biçilmez hat yazıları, birbirinden değerli kalem işleri ve sedef işlemeleriyle yaşayan bir müze olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Bize göre Yeni Cami Külliyesinin Hünkar Kasrı dahil tüm parçaları, İstanbul'un yüzlerce tarihsel zenginliklerinden biri değil, İstanbul'da neşet eden Osmanlı medeniyetinin emsalsiz bir numunesi, deyim yerindeyse büyük medeniyetimizin bir özetidir. Bu nedenle kaybolup gitmesine müsaade etmeyerek, İstanbullu tüccarların ülkemizin ezeli ve ebedi tapu kayıtlarına sahip çıktığını gösterdik."
"Sergide kitabın görsel bir hikayesi var"
Kitabın yazarı, kültür-sanat tarihçisi Abdullah Kılıç ise belgelerle kitap için araştırmalar yaparken, eserlerin bugünkü durumlarına da yer vermek için farklı zamanlarda binlerce fotoğraf çektiklerini söyledi.
Sergide kitabın görsel bir hikayesinin bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Çektiğimiz fotoğraflardan 300 tanesini kitapta kullandık. Kitapta kullandığımız bu fotoğrafların içerisinden de bir kısmını seçerek, görsel olarak hikayeyi anlatmak için Hünkar Kasrı'ndaki bu sergide ilgililerin beğenisine sunduk." dedi.
Kılıç, "Sergi bütün olarak gezildiğinde, fotoğrafların altındaki yazılarla beraber bu işi görsel olarak anlatıldığı görülüyor. Bütün derdimiz külliyenin asıl yapılış gayesini, bugünkü durumunu ve geçmişten geleceğe uzanan hikayesini anlatmaktı. Bu çalışma ilk defa yapıldı ve kitapta bütün bilgi ve belgelere yer verildi." değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen katılımcılara eşlik eden Kılıç, daha sonra ziyaretçilere eserin hazırlanışına ve sergilenen görsellere ilişkin bilgi verdi.
Açılışa İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever ve tarih meraklısı da katıldı.
Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı
"İstanbul Eminönü Yeni Cami Külliyesi ve Hünkar Kasrı" adlı eserde, Osmanlı klasik döneminin son ihtişamlı örneği olarak bilinen 16. yüzyıla ait Eminönü Yeni Cami'nin hikayesi bilgi, belge ve görseller eşliğinde anlatılıyor.
İTO tarafından yayınlanan, Abdullah Kılıç'ın kaleme aldığı eserde, ilk temeli 1597'de Safiye Sultan tarafından atılan ve 1665'te Hatice Turhan Sultan'ın döneminde tamamlanan külliyenin belgesel hikayesine yer veriliyor.
Kitapta, Josephus Grelot'un İstanbul Seyahatnamesi kitabında yer alan ve Yeni Cami Külliyesi'yle ilgili bilinen en eski görüntü olan gravür de yer alıyor. 1680 yılında resmedilen görselde, külliye bitiminden yaklaşık 17 yıl sonraki haliyle görünüyor.
Kitabın içindeki fotoğraflardan bir seçkinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergi, 30 Nisan'a kadar Eminönü Hünkar Kasrı'nda ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.