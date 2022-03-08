Ünlü piyanist Anjelika Akbar savaşın son bulması için çağrıda bulundu
Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 13 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için çağrıda bulundu.
Bursa
Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde konser verdi.
Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğuna dikkati çekti.
Böyle özel ve anlamlı bir günde konsere gelenlerle bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Akbar, şunları belirtti:
"Konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum."
İnsanların, dünyada yaşayan tek aile olduğunu hatırladığında hiçbir problemin kalmayacağını vurgulayan Akbar, "Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür' İnşallah hep öyle olur." ifadelerini kullandı.
Akbar, müzikseverlerin ilgi gösterdiği konsere, Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda yaptığı "Aşk" isimli bestesiyle başladı. Kendi besteleri dışında "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Haydar Haydar", "Katibim" gibi eserlerin yanı sıra Bach, Mangore, Tariverdiyev, Schnittke gibi isimlerin eserlerini de icra eden Akbar, sahnede yaklaşık iki saat kaldı.
Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.