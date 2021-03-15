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Kültür Sanat

TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' Oscar adayı oldu

TRT ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in filmi "Quo Vadis, Aida?" 93. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde yarışacak 5 adaydan biri olarak seçildi.

Fatih Türkyılmaz   | 15.03.2021
TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' Oscar adayı oldu

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Quo Vadis Aida?", Danimarka'dan "Another Round", Hong Kong'dan "Better Days", Romanya'dan "Collective" ve Tunus'tan "The Man Who Sold His Skin" filmleriyle yarışacak.

Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Akademi Ödülleri Töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Nisan'da düzenlenecek.

Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Dünya prömiyerini 2020'nin Eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film Festivali'nde yarıştı; Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde yer aldı, ödüller kazandı.

"Quo Vadis Aida?", Türkiye'de ise geçtiğimiz Ekim ayında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da En İyi Film Ödülü'nü almıştı.

Film, birkaç gün önce de İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA ödüllerinde En İyi Yönetmen ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere iki kategoride aday gösterilmişti.

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