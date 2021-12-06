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Kültür

TRT Müzik yeni programlarla izleyici karşısına çıkacak

"Yürek Sazı", "Master Ritim", "Kadının Senfonisi", "Üç Yaren" ve "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" adlı programlar, TRT Müzik'te izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Hilal Uştuk   | 06.12.2021
TRT Müzik yeni programlarla izleyici karşısına çıkacak

İstanbul

Sevilen ve unutulmaz eserlerin yeni bir yorumla sunulacağı "Yürek Sazı" programı, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de yayımlanacak. Cafer Nazlıbaş'ın programının ilk bölümüne Sevcan Orhan ile Cihan Orhan konuk olacak.

Dünyanın farklı yerlerinde kendi kültürleriyle var olan sanatçıların duygularını müzik diliyle aktarmayı amaçlayan "Master Ritim", Burhan Öçal'ın sunumuyla çarşamba günleri ekranda olacak. Farklı ritimleri bir araya getirip evrensel bir armoni yaratmayı hedefleyen program, her hafta kendi alanının uzmanı olan enstrümantal müziğin dünyaca ünlü üstatlarını ağırlayacak. İlk bölümünde Olgu Kızılay ve Can Olgun’u ağırlayacak program, 8 Aralık'ta saat 23.15'te yayınlanacak.

Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde gerçekleşecek "Kadının Senfonisi", 8 Aralık'ta 22.45'te izleyiciyle buluşacak. TRT sanatçıları ile kadınlardan oluşan bir orkestrayı buluşturan programa oyuncu ve yazar İclal Aydın ile besteci, müzisyen Sema Moritz konuk olacak. Programda Türk halk ve Türk sanat müziğinin nadide eserleri yorumlanacak.

Türkü sevdalılarını ekran başında buluşturmayı amaçlayan yeni program "Üç Yaren", 10 Aralık'ta 20.00'de izlenebilecek. TRT İzmir Radyosu sanatçıları Tuğba Ger, Selcan Kökşen Şahin ve Ali Çakar'ın misafir olacağı programda ağırlıklı olarak Ege türkülerine yer verilecek.

Özgün yorumu ile türkülere renk katan Sümer Ezgü'nün sevilen türküleri seslendirip önemli konukları ağırlayacağı "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" programı ise 11 Aralık'ta 15.45’te yayımlanacak.

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