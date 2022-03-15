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Kültür

TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

TRT 1'de ekrana gelecek "Kasaba Doktoru" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Salih Şeref   | 15.03.2022
TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul

Yapımcılığı Fatih Enes Ömeroğlu'na ait olan ve ​​yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

ARC Film'in dizisinde, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi ele alınacak.

Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun mücadelesi anlatılacak.

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