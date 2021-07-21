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Kültür

Tekirdağ'da günümüze 3 kemeri ulaşan tarihi Karapürçek Köprüsü ilgi görüyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Bizans döneminden kalma Karapürçek Köprüsü, 3 kemeri ile hala ayakta duruyor.

Uğur Arslan   | 21.07.2021
Tekirdağ'da günümüze 3 kemeri ulaşan tarihi Karapürçek Köprüsü ilgi görüyor Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Karapürçek ile Edir köyleri arasındaki Vize Deresi üzerinde o dönem yaklaşık 50 metre uzunluğunda inşa edilen taş köprü, çeşitli dönemlerde moloz taş, beton ve kesme taş ile onarım gördü.

Günümüze sadece 3 kemeri ulaşan köprü, hemen yanındaki aktif köprüden araçlarıyla geçen sürücülerin ve yolcuların ilgisini çekiyor.

Bölgedeki trafik, tarihi taş köprünün hemen yanına inşa edilen köprüden sağlanıyor.

Tarihi köprünün çevresindeki ayçiçeği tarlaları da fotoğraf seferler için eşsiz bir manzara sunuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, tarihi Karapürçek Köprüsü'nün halk arasında "Domino Köprüsü" olarak bilindiğini söyledi.

Tarihi Bizanslılara kadar uzandığı belirtilen köprünün Osmanlı döneminde de birçok fonksiyon yüklendiğini anlatan Hacıoğlu, "Köprü birkaç badire atlatmasına rağmen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde restorasyona uğramış. Bugün yanı başında yapılan köprü ile kullanım fonksiyonunu kaybetse de bir kültür varlığı olarak olduğu yerde kendini göstermektedir." dedi.

Hacıoğlu, bölgeden geçen vatandaşların tarihi köprüyü ilgiyle izlediğini sözlerine ekledi.

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