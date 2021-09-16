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Kültür

Ressam Vincent Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi

İdris Sülün   | 16.09.2021
Ressam Vincent Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi

Istanbul

Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait kara kalem çalışması, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk kez sergilendi.

BBC’nin haberine göre, Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha önce görülmemiş, yorgun yaşlı bir adamın resmedildiği çiziminin yeni keşfedildiğini doğruladı.

Müze, "Study for Worn Out" adlı çalışmanın 1882 yılında, yani Van Gogh’nun kariyerinin başlarında çizildiğini açıkladı.

Söz konusu çizimin, yüzyıldan uzun süredir Hollandalı bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı ve bugün ilk kez Amsterdam’daki müzede sergilendiği aktarıldı.

“Vincent” imzasına sahip kara kalem çalışması, tahta sandalyeye oturmuş, yelek, pantolon ve bot giymiş yaşlı bir adamı başı ellerinin arasında resmediyor.

Van Gogh Müzesi araştırmacılarından Teio Meedendorp, çizimin daha önce hiçbir yerde görülmediğini ve ilk defa ortaya çıktığını ifade ederken, eserin maddi değerini söylemenin "kesinlikle imkansız" olduğunu kaydetti.

Çizim, 2 Ocak’a kadar sergilendikten sonra özel koleksiyon sahiplerine iade edilecek.

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