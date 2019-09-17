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Kültür Sanat

Picasso'nun eserleri İzmirli sanatseverlerle buluşuyor

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri yarın İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Halil Fidan   | 17.09.2019
Picasso'nun eserleri İzmirli sanatseverlerle buluşuyor

İzmir

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri yarın İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sergi öncesi Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, böylesine önemli bir etkinliğin kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Soyer, "Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée Projesi'nin kapanış için İzmir'i tercih etmesi bizim açımızdan son derece anlamlı. Binlerce yıllık bir sanat şehri İzmir. Büyükşehir Belediyesi'nin temel stratejilerinden biri bu tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir'i yeniden kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmektir." diye konuştu.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter da İzmir'in bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak, Picasso'nun eserlerinin burada sanatseverlerle buluşmasının büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon da Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar Picasso'nun eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

"Picasso & Gösteri Sanatı"

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü yarın Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alınacak.

Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan sergide, ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanmış olacak.

Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alacak.

Sergi, 05 Ocak 2020'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

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