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Kültür Sanat

Öğretim görevlileri eserlerini 'Bir Arada' temasıyla sergiledi

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde seramik ve cam bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, "Bir Arada" temasıyla açıldı.

Buket Güven   | 19.02.2020
Öğretim görevlileri eserlerini 'Bir Arada' temasıyla sergiledi Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Öğretim görevlileri eserlerini "Bir Arada" temasıyla sergiledi

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde seramik ve cam bölümlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Bir Arada" temasıyla açıldı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emre Feyzoğlu, Anadolu Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen'in de katkısıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye çapında 53 üniversitenin seramik ve cam bölümleri ile meslek yüksek okullarından 240 akademisyenin katılımıyla sergiyi hazırladıklarını aktaran Feyzoğlu, "Serginin geliri 76 seramik ve cam bölümü öğrencisinin birkaç aylık yemek bursu olarak kullanılacak. İnşallah amacımıza ulaşırız." dedi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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