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Kültür

Mevlana Müzesi'nin 'Yeşil Kubbe'sinde restorasyon sona erdi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra'daki en kapsamlı restorasyon tamamlandı.

Abdullah Doğan   | 11.12.2021
Mevlana Müzesi'nin 'Yeşil Kubbe'sinde restorasyon sona erdi

Konya

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından kubbenin örtüsü kaldırıldı, iskele söküldü. Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, Kubbe-i Hadra'yı yeniden görebildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon sonrası Yeşil Kubbe'nin yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladığını söyledi.

Restorasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Altay, "Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve iş adamı Ali Akkanat'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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