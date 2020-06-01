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Kültür Sanat

Mevlana Müzesi 2,5 ayın ardından sema gösterisiyle ziyarete açıldı

Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı bulunan Mevlana Müzesi, bugün yeniden ziyarete açıldı.

Melike Keskin   | 01.06.2020
Mevlana Müzesi 2,5 ayın ardından sema gösterisiyle ziyarete açıldı Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

Tedbirler kapsamında 18 Mart'ta kapatılan Mevlana Müzesi, sema töreniyle açıldı. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, törende yaptığı konuşmada, müzelerin güvenli olarak yeniden açılabilmesi için ziyaret alanlarının yeniden belirlenmesinden, acil durum planlarına kadar bir dizi düzenleme ve tedbir kararı alındığını söyledi.

Mevlana Müzesi'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olduğunu hatırlatan Yarar, "18 Mart tarihinden itibaren Mevlana Müzesi başta olmak üzere Konya'daki tüm müzelerimiz salgın nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 1 Haziran itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Mevlana Müzesi de diğer müzelerimizle birlikte ziyarete açılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Saatte en fazla 200 kişi ziyaret edebilecek

Yarar, salgından korunmak için tedbirli hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu konuda önerilen tüm tedbir kurallarına riayet edilecektir. Bu bağlamda müzeyi saatte en fazla 200 kişi ziyaret edebilecek. Ziyaretler yapılırken sosyal mesafe kurallarına da azami derecede riayet edilecek. Gerek müzenin içinde gerekse avluda bulunan misafirlerimizden, belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına uymaları istirham edilecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından müze avlusunda sema gösterisi yapıldı.

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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