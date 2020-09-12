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Kültür Sanat

Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kamil Yılmaz   | 12.09.2020
Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

Giresun

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde vefat etti.

Şadi için yarın saat 15.00'te Görele ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Şadi'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilecek.

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