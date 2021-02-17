Euro
8.44
Dolar
7.00
BIST 100
1,545.45
Altın
1,786.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 7.Olağan İl Kongresi
logo
Kültür Sanat

Kayseri mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edebilmek için hazırlıklarını yaptıklarını, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile görüşeceklerini bildirdi.

Esma Küçükşahin   | 17.02.2021
Kayseri mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na hazırlanıyor

Kayseri

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlenen, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Hamdi Elcuman ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü ve belediye bünyesinde oluşturulan UNESCO Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Büyükkılıç, gastronomi alanında UNESCO'nun çalışmalarında yer almak ve Kayseri'nin burada anılmasını sağlamak amacıyla yapılacak başvuru için altyapı oluşturduklarını belirtti.

Kentin tarihi lezzetlerinin yanı sıra kültürel çeşitlilik anlamında da pek çok değere sahip olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin bu ağda olmayı hak ettiğini vurguladı.

UNESCO için hazırlıklar

Kayseri'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi çalışmaları kapsamında 2020 yılının eylül ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan UNESCO Komisyonu Komitesi kuruldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki arşivden arabaşılı oturma, bağ bozumu, salça kaynatma, düğün ve cenaze kültürü, bağ oturmaları gibi şehrin soyut kültürel değerlerini anlatan veriler toplandı.

Çalışmaların sloganı, "Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı" olarak belirlendi. Slogana uygun olarak logo çalışması yapıldı, web sitesi hazırlandı, sosyal medya hesapları paylaşıma hazır hale getirildi. Yan dal olarak el sanatları belirlendi. Kardeş şehirlerden Mostar ve Miskolc ile iletişime geçilmek üzere projeler ve yazışma taslakları oluşturuldu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile 25 Şubat'ta görüşülmesi için planlama yapıldı.

Ayrıca UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı listesine girmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mutfak Sanatları Merkezi'nin yapımına bu yıl içerisinde başlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor

Benzer haberler

Kayseri mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na hazırlanıyor

Kayseri mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na hazırlanıyor