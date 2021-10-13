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Kültür

İngiltere'de satışa çıkarılacak Zağanos Paşa Vakfı vakfiyesinin iadesi istendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İngiltere'de bir müzayedede satışa çıkarılacak Zağanos Paşa Vakfının vakfiyesinin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde girişimde bulundu.

Eda Özdener   | 13.10.2021
İngiltere'de satışa çıkarılacak Zağanos Paşa Vakfı vakfiyesinin iadesi istendi

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfının kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 (1462) tarihli, yıllardır aranan vakıf senedinin, 21 Ekim'de Londra'da bir müzayedede satışa çıkarılacağı duyumu üzerine harekete geçildi.

Söz konusu vakfiyenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığınca, 1918-1920'de İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğunun değerlendirilmesi üzerine, iade için dün Interpol'e başvuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrasının yer aldığı, Zağanos Paşa Vakfının tüm yazışmalarının aktarıldığı vakfiye, "Besmele" ile başlıyor. Siyah mürekkeple el yazması şeklinde hazırlanan vakfiyede, ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında ise tarih yer alıyor.

114'e 20,5 santimetre ebadındaki eserin müzayededeki açılış fiyatının 80 bin sterlin olduğu öğrenildi.


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