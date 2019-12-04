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Kültür Sanat

Hemşirelerden 'Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri' defilesi

Samsun'da çeşitli hastanelerde çalışan hemşireler, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi ile Avrupa'daki hemşire kıyafetlerini tanıtmak için defile sundu.

Mehmet Kumcağız   | 04.12.2019
Hemşirelerden 'Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri' defilesi

Samsun

Hemşirelerden "Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri" defilesi

Samsun'daki hastanelerde çalışan hemşireler, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" defilesinde podyuma çıktı. Hemşireler, Anadolu Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Türkiye'nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti hemşirelerinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )

Samsun'daki hastanelerde çalışan hemşireler, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" defilesinde podyuma çıktı.

Hemşireler, Anadolu Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Türkiye'nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti hemşirelerinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı tarafından hazırlanan defilede podyuma çıkan hemşireler, 21 özel koleksiyon sundu.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, mesleklerinin her döneminde önemli sağlık hizmetleri sunan hemşireler ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir defile düzenlediklerini söyledi.

Kılınç, "Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri"nin bu ay içinde Antalya'da yapılacak defilede de sergileneceğini kaydetti.

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