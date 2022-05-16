Dolar
15.56
Euro
16.21
Altın
1,797.81
ETH/USDT
2,015.10
BTC/USDT
29,724.00
BIST 100
2,416.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
logo
Kültür

''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

Betül Yürük   | 16.05.2022
''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

New York

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan ''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

''Hanım Sultanlar'' sergisi Türkevi'nde New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ''Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz.'' dedi.

Osmanlıda padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, ''Hanım Sultanlar sergimizdeki eserlerin her biri bir taraftan bilimsel, diğer taraftan sanatsal ve estetik iş birliğinin sonucudur.'' diye konuştu.

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin ise o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını söyleyen Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye'de de dünyada da örneğinin bulunmadığını ifade etti.

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Şanghay, Kovid-19 salgınının ardından haziran başında 'normale dönmeyi' hedefliyor
Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

''Hanım Sultanlar'' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

ABD'deki ırkçı saldırının şüphelisi hakkında detaylar paylaşıldı

New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Türk basın ve fikir hayatına ışık tutan iki sergi açıldı

İstanbul'da Türk basın ve fikir hayatına ışık tutan iki sergi açıldı
New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti

New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti
'4. Uluslararası İstanbul Trienali' açıldı

'4. Uluslararası İstanbul Trienali' açıldı